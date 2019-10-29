2019-10-29T16:35:19+03:00
Общество

В станице Днепровской привели в порядок мемориал воинской славы

Также реконструировали сквер, в котором расположен памятник
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В станице Днепровской Тимашевского района завершились работы по приведению в порядок мемориала воинской славы. Его облицевали керамогранитом, а у могилы солдатской матери Епистинии Федоровны установили ограду.

- Также рядом появились постаменты для пяти бюстов Героев Советского Союза, которые родились в станице, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, провели работы по благоустройству мемориального сквера. Здесь установили столбы уличного освещения, камеры видеонаблюдения, а также посадили новые деревья. Сейчас идет установка скамеек. На все работы потратили 4,5 млн рублей.

Стоит добавить, что на территории Краснодарского края насчитывается свыше 2000 объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Напомним, в Краснодаре школу в Молодежном микрорайоне завершат в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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