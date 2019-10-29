2019-10-29T16:52:21+03:00
Происшествия

Кубанские спасатели извлекли водителя из покореженной кабины КамАЗа

Мужчина находится в больнице
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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В Сочи 29 октября на повороте с улицы Пластунской в сторону Дублера Курортного проспекта перевернулся КамАЗ, оборудованный для перевозки бетона. В результате ДТП водителя зажало в кабине грузовика.

- Прибывшие на место специалисты МЧС при помощи специального гидравлического оборудования частично деблокировали мужчину, однако, чтобы полностью вызволить водителя, им понадобилось переместить искореженный многотонный автомобиль, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Впоследствии пострадавшего, которым оказался 35-летний житель Апшеронска, передали прибывшим на место аварии сотрудникам Скорой помощи, которые доставили травмированного в медучреждение.

Напомним, 29 октября около 04:30 в Краснодаре на улице Кубанская Набережная произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Nissan превысил скорость, не справился с управлением и влетел в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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