2019-10-29T17:10:08+03:00
Происшествия

Кубанские полицейские продолжают ловить браконьеров

Рейды по охране водных ресурсов проводят регулярно
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодарском крае полицейские продолжают проводить рейды по выявлению браконьеров. Так в Щербиновском районе в результате совместной работы стражей порядка и сотрудников краевого управления ФСБ России были досмотрены дома двоих жителей села Ейское Укрепление.

- В результате было изъято 30 сетей общей протяженностью порядка 3,5 тысяч метров, 3 автомобиля на базе УАЗов, плавсредства, а также приборы ночного видения, рации и другое оборудование, которое могло быть использовано при незаконной добыче водных природных ресурсов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены административные дела. Им грозят крупные штрафы.

В Приморско-Ахтарском районе с поличным задержали 65-летнего местного жителя, который смог незаконно добыть более 150 раков, чем нанес ущерб государству на 40 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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