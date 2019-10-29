2019-10-29T17:46:11+03:00
Общество

В Краснодаре добровольцы очистили одно из Карасунских озер

Также они выпустили туда мальков различных пород рыбы
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/street_fishing_krdФото: instagram.com/street_fishing_krd
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В Краснодаре волонтеры провели экологическую акцию. В ее рамках добровольцы очистили от скопившегося мусора дно и берега одного из городских Корсунских озер.

- В мероприятии приняли участие представители сразу нескольких некоммерческих организаций краевой столицы. Больше всего мусора собрали водолазы – почти 80% всех отходов подняли со дна, - рассказали организаторы акции.

Со дна поднимали стеклянные бутылки, пластиковый мусор и автомобильные покрышки. После окончания очистки в водоем выпустили 3 000 мальков белого амура мальков, чтобы «зарыбить» его.

Стоит добавить, что участие в акции принимали и неравнодушные краснодарцы, некоторые – целыми семьями. Подобное мероприятие защитники природы из краевой столицы планируют провести будущей весной. К нему приглашают присоединиться всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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