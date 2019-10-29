Школьник наладил кинопроизводство в кубанской станице
16-летний Максим Горбунов из обычной школы станицы Кирпильской наладил кинопроизводство у себя на родине. Он стал автором уже двух короткометражек – «Новогоднее чудо» и «В нашем доме все как прежде».
За последнюю работу начинающего режиссера даже отметили наградой пусть и не на самом известном фестивале короткого метра в Белоруссии.
Максим говорит, что снял социальную драму о девочке-подростке, которую дома бьет мать-алкоголичка, всего за три дня. А бюджет десятиминутной картины составил четыре тысячи рублей, которые заработал, помогая родителям по хозяйству.
Школьник уже снимал социальные ролики и сделал выпуск блога о видах планов в кино. В съемках ему помогают одноклассники. Максим Горбунов уже работает над новым фильмом и мечтает стать профессиональным режиссером.
ИСТОЧНИК KP.RU