Школьник наладил кинопроизводство в кубанской станице

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-29T17:47:03+03:00

И уже успел получить награду на фестивале короткометражного кино в Белоруссии

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16-летний Максим Горбунов из обычной школы станицы Кирпильской наладил кинопроизводство у себя на родине. Он стал автором уже двух короткометражек – «Новогоднее чудо» и «В нашем доме все как прежде».

За последнюю работу начинающего режиссера даже отметили наградой пусть и не на самом известном фестивале короткого метра в Белоруссии.

Максим говорит, что снял социальную драму о девочке-подростке, которую дома бьет мать-алкоголичка, всего за три дня. А бюджет десятиминутной картины составил четыре тысячи рублей, которые заработал, помогая родителям по хозяйству.

Школьник уже снимал социальные ролики и сделал выпуск блога о видах планов в кино. В съемках ему помогают одноклассники. Максим Горбунов уже работает над новым фильмом и мечтает стать профессиональным режиссером.

ИСТОЧНИК KP.RU