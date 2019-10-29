2019-10-29T17:47:03+03:00
Общество

Школьник наладил кинопроизводство в кубанской станице

И уже успел получить награду на фестивале короткометражного кино в Белоруссии
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Максим Горбунов - начинающий режиссер из КирпильскойМаксим Горбунов - начинающий режиссер из КирпильскойФото: из архива героя публикации
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16-летний Максим Горбунов из обычной школы станицы Кирпильской наладил кинопроизводство у себя на родине. Он стал автором уже двух короткометражек – «Новогоднее чудо» и «В нашем доме все как прежде».

За последнюю работу начинающего режиссера даже отметили наградой пусть и не на самом известном фестивале короткого метра в Белоруссии.

Максим говорит, что снял социальную драму о девочке-подростке, которую дома бьет мать-алкоголичка, всего за три дня. А бюджет десятиминутной картины составил четыре тысячи рублей, которые заработал, помогая родителям по хозяйству.

Школьник уже снимал социальные ролики и сделал выпуск блога о видах планов в кино. В съемках ему помогают одноклассники. Максим Горбунов уже работает над новым фильмом и мечтает стать профессиональным режиссером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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