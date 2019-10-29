Анапа обновляется в преддверии нового курортного сезона

СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-29T18:36:05+03:00

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В Анапе продолжаются масштабные работы по прокладке тротуаров и ремонту дорог. По традиции их проводят после окончания курортного сезона.

- В частности, уже обустроили сход на проезжую часть по улице Протапова в районе скейт-парка. Приведен в порядок участок бетонного парапета набережной, отремонтированы беседки по Терской от Ленина до Астраханской, а также скамейки в сквере Саркисяна, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также городские службы демонтировали незаконно установленные конструкции, ограничивающие парковку автомобилей по Новороссийской и Краснодарской. Завершены работы по прокладке тротуара на улице Кирова у школы № 11 села Супсех, на Симферопольском шоссе и улице Ленина. Приведена в порядок дворовая территория на улице Ивана Голубца, 103. Также в городе продолжается замена уличного освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU