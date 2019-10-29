В Сочи за год демонтировали 13 самостроев

СЕГОДНЯ 19:11 2019-10-29T19:11:30+03:00

Все они – многоэтажки, которые построили на участках под ИЖС

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В Сочи идет активная борьба с самостроями. С начала года на курорте под снос пошли 13 зданий – многоэтажек, к4оторые возвели на участках, предназначенных для ИЖС.

- Один из незаконных объе5ктов снесли в Центральном округе курорта. Здесь на садовом участке шло возведение многоквартирного дома, который суд признал незаконным после обращения городских властей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас на курорте идут работы по демонтажу еще трех незаконно возведенных зданий. При этом, застройщика обязывают возвращать средства дольщикам, вложившим деньги в незаконное строительство.

Также на Кубани функционирует информационный ресурс «Незаконное строительство». Он содержит список зданий и сооружений, возведенных на территории региона с нарушением градостроительного и земельного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU