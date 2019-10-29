Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на Кубани

СЕГОДНЯ 19:57 2019-10-29T19:57:55+03:00

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Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий. Оно будет действовать в регионе с 30 октября по 2 ноября.

- На Кубани ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья. Прогнозируется усиление ветра до 15 м/с, а в районе Новороссийска они будут достигать 20 м/с, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей и гостей региона отказаться от поездок на личном автотранспорте в случае сильных осадков. Если сильный дождь застал вас на улице – необходимо укрыться в здании, избегая мест, которые находятся в низинах и могут быть подтоплены. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру -101 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU