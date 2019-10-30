2019-10-30T07:18:37+03:00
Здоровье

На Кубани для лечения сердечно-сосудистых заболеваний закупят 38 единиц медоборудования

Новая техника поступит в больницы до 2024 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В Краснодарском крае с начала года зарегистрировано более 14 тысяч больных с инсультом. Борьба с этим заболеванием является одним из важнейших направлений реализации проекта «Здравоохранение». В его рамках запланировано открытие новых региональных центров и поставка оборудования.

- С 2019 по 2024 год планируют закупить 10 ангиографических установок, 18 компьютерных томографов и 10 магнитно-резонансных томографов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году уже приобрели 3 оборудования на сумму более 8 миллионов руб.

Напомним, в краснодарской краевой больнице №2 завершился серьезный ремонт. Обновили родильное и анестезиолого-реаниматологическое отделения перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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