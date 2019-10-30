2019-10-30T07:36:05+03:00
Общество

В Краснодаре 6 трамвайных маршрутов временно изменят схему движения

Специалисты МУП «КТТУ» проведут капитальный ремонт путей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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С 20 октября по 1 ноября произойдут изменения в работе трамвайных маршрутов № 2, 3, 15, 20, 21, 22 в вечернее время. Специалисты МУП «КТТУ» проведут капитальный ремонт трамвайных путей на улице Садовой.

После 21:50 вагоны маршрута № 2 «т конечной остановки «Индустриальная» будут следовать до остановки «40-летия Победы», обратно - до ж/д вокзала «Краснодар-I» и в Западное депо.

- «Тройки» после 21:40 отправятся от конечной остановки «Западное трамвайное депо» через Кооперативный рынок до ж/д вокзала «Краснодар-I» и обратно в Западное депо, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи маршрута № 15 после 21:40 поедут от конечной остановки «Ж/д вокзал «Краснодар-I» до остановки «40-летия Победы», обратно - до ж/д вокзала «Краснодар-I» и в Западное депо.

После 21:50 от конечной остановки «Юбилейный микрорайон»вагоны маршрута №21 будут следовать до конечной остановки Индустриальная», а после 22:30 от конечной остановки «Солнечная» трамвай отправится по Коммунаров до ж/д вокзала «Краснодар-I» и в Западное депо.

После 22:20 трамваи №22 поедут от конечной остановки «Солнечная» по Коммунаров в Восточное депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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