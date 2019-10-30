2019-10-30T08:09:44+03:00
Звезды

В Краснодаре Константин Мохов покинул пост руководителя краевого театра кукол

Он занимал эту должность с 2004 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
Изменить размер текста:

Генеральный директор краевого театра кукол Константин Николаевич Мохов 4 октября написал заявление об увольнении по собственному желанию и 28 октября покинул театр.

- Заслуженный деятель искусств Кубани признался, что данное решение было принято им по причине нежелания продолжения дальнейших трудовых отношений. Хотя 2 октября он успешно прошел аттестацию, по результатам которой с ним был продлен договор на новый срок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В должности директора театра он находился с 2004 года, на протяжении 15 лет, Константин Николаевич являлся творческим лидером коллектива. Сегодня в репертуаре театра 25 спектаклей, режиссером-постановщиком которых является Мохов.

- 30 октября будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Краснодарского краевого театра кукол, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональному фонду защиты обманутых дольщиков выделен 1 млрд рублей
ВТБ и Сбербанк выдадут кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства крупнейшего в России технологичного бизнес-парка класса «А»
На Кубани в лесу потерялись женщина и ребенок
Винодельни Кубани победили в конкурсе «Лучшее вино России–2019»
ВТБ: Велобайк продлил работу московского велопроката до 17 ноября
В Крымском районе мужчина забил сожительницу до смерти за неопрятный внешний вид
Краснодарский театр драмы принял участие в проекте «Большие гастроли»
В Краснодаре таксист угнал служебную машину и вытащил из нее телефон и магнитолу
Прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судно
Мэр Туапсе Владимир Зверев останется под стражей до конца года
Артисты Краснодарской филармонии выступят в Кремлевском Дворце
В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с грузовиком
В Сочи заблокировали 6 сайтов
Жители Абинского района незаконно охотились на косуль
В 2020 году на Кубани создадут 42 инновационных центра для обучения школьников
Более 300 литров пива изъяли из незаконного оборота в Геленджике
В Сочи перекроют левую часть моста через реку Агура
В Краснодаре стартовал ремонт дорог 2020 года
В Краснодарском крае устройства стали общаться между собой в три раза чаще
В Новороссийске парень оставил себе музыкальный инструмент, который взял в аренду
В Абинском районе ликвидировали несанкционированную свалку
В Сочи проходит международный транспортно-логистический форум
В Сочи к лету 2020 года отремонтируют набережную Мацесты
В Россию экстрадирован обвиняемый в организации убийства в Краснодарском крае