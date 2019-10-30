В Краснодаре Константин Мохов покинул пост руководителя краевого театра кукол
Генеральный директор краевого театра кукол Константин Николаевич Мохов 4 октября написал заявление об увольнении по собственному желанию и 28 октября покинул театр.
- Заслуженный деятель искусств Кубани признался, что данное решение было принято им по причине нежелания продолжения дальнейших трудовых отношений. Хотя 2 октября он успешно прошел аттестацию, по результатам которой с ним был продлен договор на новый срок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
В должности директора театра он находился с 2004 года, на протяжении 15 лет, Константин Николаевич являлся творческим лидером коллектива. Сегодня в репертуаре театра 25 спектаклей, режиссером-постановщиком которых является Мохов.
- 30 октября будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Краснодарского краевого театра кукол, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU