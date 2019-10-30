СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-30T13:10:03+03:00

В Россию экстрадирован обвиняемый в организации убийства в Краснодарском крае

Он спланировал преступление с сообщником еще в 2013 году

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29 октября из Франции в Россию в сопровождении сотрудников Интерпола МВД России и ФСИН доставили гражданина России. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 2 статьи 105, частью 2 статьи 222 УК РФ.

По версии следствия, в 2013 году фигурант вместе с сообщником спланировал убийство своего знакомого. Все произошло в лесном массиве в Краснодарском крае. Неизвестный несколько раз выстрелил из винтовки в потерпевшего. Последний от полученных ранений скончался на месте происшествия.

- После обвиняемый выехал из страны. В августе 2015 года он был объявлен в международный розыск и в ноябре 2016 года его задержали во Франции,- сообщили в пресс-службе МВД России.

В октябре было принято решение о передаче разыскиваемого представителям РФ. Оно состоялось во вторник.

Напомним, сотрудники полиции Калининского района задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Он скрывался в Туле. Сейчас местный житель находится под стражей у себя на родине. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU