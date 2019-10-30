В Сочи к лету 2020 года отремонтируют набережную Мацесты

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-30T08:37:54+03:00

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В Сочи к лету 2020 года набережная Мацесты будет полностью готова. Об этом мэру города Алексею Копайгородскому рассказал глава администрации Хостинского района Павел Клопотовский.

Первые два этапа реконструкции уже завершены. На набережной выложен тротуар, размечены велодорожки, восстановлено ограждение и уличное освещение. Но благоустроенная часть набережной заканчивается в районе ярмарки выходного дня. А по проекту прогулочная зона должна быть длиной 2 километра 200 метров.

- Управление капитального строительства уже разрабатывает дизайн-проект, который позволит создать единый архитектурный ансамбль с ванным корпусом. В 2020 году будут проведены торги на восстановление остальной территории, и к июлю набережная будет готова, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Работы проводятся по национальному проекту «Комфортная городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU