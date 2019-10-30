СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-30T09:05:05+03:00

В нем участвует 1,5 тысячи специалистов из 17 стран

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В Сочи проходит международный транспортно-логистический форум «PRO//Движение.1520». На мероприятии обсуждали вопросы внедрения цифровых технологий, безопасности пассажиров, логистику. Также уделили внимание перспективам развития единого бесшовного транспортного пространства.

Как отметил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, все дискуссии форума сопряжены со сквозными задачами развития железнодорожного транспорта и логистики.

- Железные дороги – это важнейшая составляющая транспортной системы России, стратегическая отрасль для экономики края. В их развитие идут огромные инвестиции, модернизируется инфраструктура, строятся новые участки путей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В международном транспортно-логистическом форуме «PRO//Движение.1520» участвует 1,5 тысячи специалистов из 17 стран. Мероприятие продлится до 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU