В Абинском районе ликвидировали несанкционированную свалку

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-30T09:17:37+03:00

Ее площадь составляла более 8 тысяч квадратных метров

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Прокуратура Абинского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления.

- На территории Ольгинского сельского поселения Абинского района находилась несанкционированная свалка площадью более 8 тысяч квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура направила в суд направлено заявление о признании незаконным бездействия органа местного самоуправления. Оно было рассмотрено и удовлетворено. Свалку убрали, а плодородная ценность земель восстановлена.

Напомним, В Сочи идет активная борьба с самостроями. С начала года на курорте под снос пошли 13 зданий – многоэтажек, которые возвели на участках, предназначенных для ИЖС.

ИСТОЧНИК KP.RU