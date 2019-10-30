СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-30T09:38:58+03:00

В Новороссийске парень оставил себе музыкальный инструмент, который взял в аренду Фото: Архив "КП"

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Житель Новороссийска разместил в Интернете объявление об аренде музыкального оборудования. С ним связался мужчина, который взял технику на несколько дней.

- Клиент отдал часть суммы, а после предложил выкупить аудиоаппаратуру. Но в указанный срок он не внес остаток и не вернул технику. Он сообщил потерпевшему, что она сломалась. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре сотрудники полиции задержали 26-летнего местного жителя. На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU