2019-10-30T09:43:01+03:00
Общество

В Краснодарском крае устройства стали общаться между собой в три раза чаще

Когда вы снимаете деньги в банкомате, ставите квартиру под охрану, видите, где сейчас находится автомобиль – все это происходит с помощью интернета вещей
Иван ЕГОРОВ
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Согласно статистике МТС, такого «общения» в нашем регионе стало еще больше. Для предприятий стало почти нормой удаленно контролировать и управлять любым оборудованием. С помощью передачи данных между устройствами компании на Кубани стали экономить на выездах к удаленным объектам, сократили время устранения неполадок.

Чаще всего такие услуги используют банки и страховые компании, производство, охранный бизнес. С помощью технологии «умной сети» работают охранные и противоугонные системы, банкоматы и платежные терминалы, контролируются показания датчиков в промышленности, сфере ЖКХ, управляется электроника.

Напомним, МТС развернула первую на Кубани сеть интернета вещей в конце прошлого года. Сегодня она охватывает 20 городов региона. Благодаря высокой емкости, к «умной сети» можно подключить сотни или даже тысячи датчиков одновременно. При этом устройства не требуют подзарядки в течение 10 лет даже в сложных условиях прохождения сигнала.

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