2019-10-30T10:01:46+03:00
Общество

В Краснодаре стартовал ремонт дорог 2020 года

Работы на 12 небольших участках планируют завершить до конца 2019 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре рабочие приступили к ремонту дорог, которые включены в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

Выбрали 12 небольших участков, их планируют обновить еще до конца 2019 года. Территории для ремонта выбрали вместе с местными жителями.

Работы начались по улице Володарского. Сейчас специалисты демонтируют старые основания тротуаров, обновят въезды во дворы, обустроят парковочные зоны. На всем участке улицы уложат новый асфальт. Подрядчик построит новый тротуар от Новокузнечной до Промышленной.

- Также отремонтируют Орджоникидзе, подъезд к поселку Лазурному. Всего в ноябре в работе будет 12 участков дорог следующего года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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