Более 300 литров пива изъяли из незаконного оборота в Геленджике

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-30T10:25:44+03:00

Две местные жительницы продавали алкоголь без сопроводительных документов

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В Геленджике прошли рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере потребительского рынка.

- Сотрудники полиции выявили два торговых объекта, где две местные жительницы в возрасте 34 и 53 лет продавали пиво без сопроводительных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателей составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 и части 1 статьи 14.17.1 КоАп. Им грозит штраф и конфискация алкоголя.

Напомним, прокуратура Абинского района провела проверку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства об отходах производства и потребления. На территории Ольгинского сельского поселения Абинского района находилась несанкционированная свалка площадью более 8 тысяч квадратных метров. Ее убрали, а плодородная ценность земель восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU