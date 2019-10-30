Жители Абинского района незаконно охотились на косуль

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-30T11:03:29+03:00

За это им грозит до пяти лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Местные жители обратились в дежурную часть Абинского района. Они рассказали, что слышали звуки выстрелов в лесополосе.

- Полицейские задержали двоих местных жителей в возрасте 26 и 39 лет. У них нашли ружье с патронами, рюкзак с веревкой и приспособлением для ночного видения, а также тушу косули, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчин доставили в отдел полиции. Было установлено, что они незаконно охотились на косуль на территории лесополосы. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU