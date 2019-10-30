В Сочи заблокировали 6 сайтов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-30T11:16:01+03:00

На них предлагали оnline пройти техосмотр авто

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Сочи заблокировали доступ к Интернет-сайтам, на которых предлагалась нелегальная услуга.

- Прокуратурой города было установлено 6 ресурсов, где за деньги предлагалась услуга по прохождению технического осмотра авто без фактической проверки машины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудники ведомства направили в суд административный иск об ограничении доступа к запрещенной информации. Доступ к сайтам в настоящее время заблокирован.

Напомним, более 300 литров пива изъяли из незаконного оборота в Геленджике. Две местные жительницы продавали алкоголь без сопроводительных документов. В отношении предпринимателей составили административные протоколы по части 3 статьи 14.16 и части 1 статьи 14.17.1 КоАп. Им грозит штраф и конфискация алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU