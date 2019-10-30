В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с грузовиком

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-30T11:26:07+03:00

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В Лазаревском районе Сочи 29 октября около 11:00 в районе 83-километра автодороги Джубга - Сочи произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 30-летний мужчина за рулем грузовика марки «Мерседес Актрос» превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойота Хино» и «Лада Ларгус», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии 70-летний водитель, 68-летняя женщина и 10-летняя девочка из «Лады» пострадали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 29 октября около 04:30 в Краснодаре на улице Кубанская Набережная произошло дорожно-транспортное происшествие. 29-летний водитель автомобиля Nissan превысил скорость, не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU