Прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судно
Прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик. Предостережение о недопустимости нарушения закона было выдано владельцу корабля «Черноморец 11».
В августе из-за погодных условий судно село на мель, после аварийно-спасательных работ его перевезли в морской порт Геленджик. Теперь оно стоит возле грузового причала. Судовладелец не принимает мер для вывода судна из территории порта Геленджик к месту проведения ремонта.
- Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Напомним, прокуратурой Сочи было установлено 6 ресурсов, где за деньги предлагалась услуга по прохождению технического осмотра авто без фактической проверки машины. Сотрудники ведомства направили в суд административный иск об ограничении доступа к запрещенной информации. Доступ к сайтам в настоящее время заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU