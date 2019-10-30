2019-10-30T12:29:10+03:00
Происшествия

Прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судно

Оно село на мель еще в августе
Александра ПОДУШКО
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Прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судноПрокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судноФото: Архив "КП"
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Прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик. Предостережение о недопустимости нарушения закона было выдано владельцу корабля «Черноморец 11».

В августе из-за погодных условий судно село на мель, после аварийно-спасательных работ его перевезли в морской порт Геленджик. Теперь оно стоит возле грузового причала. Судовладелец не принимает мер для вывода судна из территории порта Геленджик к месту проведения ремонта.

- Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Напомним, прокуратурой Сочи было установлено 6 ресурсов, где за деньги предлагалась услуга по прохождению технического осмотра авто без фактической проверки машины. Сотрудники ведомства направили в суд административный иск об ограничении доступа к запрещенной информации. Доступ к сайтам в настоящее время заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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