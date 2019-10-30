СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-30T12:48:34+03:00

В Краснодаре таксист угнал служебную машину и вытащил из нее телефон и магнитолу Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре к сотрудникам полиции обратился руководитель одной из служб такси. Он рассказал, что после рабочей смены сотрудник не вернул машину на территорию стоянки.

Мужчина нашел авто, используя данные системы ГЛОНАСС. В салоне не было служебного мобильного телефона и автомагнитолы.

- Сотрудники проверили возможные места сбыта похищенного. Установили ломбард, где злоумышленник продал технику за 5 тысяч рублей. Вскоре задержали 28-летнего жителя Саратовской области. Молодой человек признался в содеянном, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU