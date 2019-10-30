2019-10-30T13:22:02+03:00
Происшествия

В Крымском районе мужчина забил сожительницу до смерти за неопрятный внешний вид

Позже он сам вызвал скорую и сотрудников полиции
Александра ПОДУШКО
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В Крымском районе мужчина забил сожительницу до смерти за неопрятный внешний видВ Крымском районе мужчина забил сожительницу до смерти за неопрятный внешний видФото: Архив "КП"
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В Крымском районе 56-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений женщине, повлекших ее смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Местный житель проживал с дамой сердца в одном из домов на улице Первомайской в селе Кеслярово. Утром 20 октября мужчина обнаружил сожительницу в неопрятном виде. Между ними произошел конфликт. Злоумышленник начал бить потерпевшую руками и ногами в область головы и туловища.

Вечером этого же дня обвиняемый, обнаружил свою сожительницу без признаков жизни, после чего вызвал сотрудников полиции и скорую.

- Обвиняемый находится под стражей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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