2019-10-30T13:36:48+03:00
Общество

Винодельни Кубани победили в конкурсе «Лучшее вино России–2019»

А в Крыму продукция края взяла 113 наград
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В конкурсе на лучшее вино России этого года победили три кубанские винодельни. Лучшими оказались брют «Фанагории» урожая 2016 года, шампанское брют белое «Блан де блан Темелион винтаж» винодельни «Саук-Дере», а также «Мускат Оттонель Дивноморское 2016», произведенное «Усадьбой Дивноморское».

- В конкурсе имени князя Льва Голицына, который прошел прошел в «Массандре» в Крыму продукция края взяла 113 наград. Меропритие состоялось в рамках ежегодного всероссийского саммита виноделов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На нем свою продукцию представили ведущие предприятия региона: «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Усадьба Дивноморское», «Поместье Голубицкое», «Саук-Дере», «Кубань-Вино», ООО Винодельня «Юбилейная», «Южная винная компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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