На Кубани в лесу потерялись женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 13:55 2019-10-30T13:55:43+03:00

Их нашли спасатели, помощь медиков им не понадобилась

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29 октября к сотрудникам «Кубань-СПАС» обратился житель Краснодара. Он рассказал, что его супруга и ребенок заблудились в горно-лесистой местности в окрестностях горы Папай.

Они всей семьей накануне поехали на авто из поселка Нового в Новосадовый, но сбились с пути. Их внедорожник застрял в грязи. Путешественники оставили машину и дошли до домика лесника, оттуда женщина с десятилетним сыном отправились в поселок Новосадовый и заблудились.

Муж забил тревогу только утром. На поиски пропавших выехали сотрудники Геленджикского и Крымского отрядов «Кубань-СПАС». Спасатели начали поиск с южной стороны перевала, а потом приступили к северной. Мать с сыном нашли в 1,5 километрах от поселка Новосадового.

- Их передали супругу и участковому, медицинская помощь им не понадобилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU