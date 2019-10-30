На Кубани в лесу потерялись женщина и ребенок
29 октября к сотрудникам «Кубань-СПАС» обратился житель Краснодара. Он рассказал, что его супруга и ребенок заблудились в горно-лесистой местности в окрестностях горы Папай.
Они всей семьей накануне поехали на авто из поселка Нового в Новосадовый, но сбились с пути. Их внедорожник застрял в грязи. Путешественники оставили машину и дошли до домика лесника, оттуда женщина с десятилетним сыном отправились в поселок Новосадовый и заблудились.
Муж забил тревогу только утром. На поиски пропавших выехали сотрудники Геленджикского и Крымского отрядов «Кубань-СПАС». Спасатели начали поиск с южной стороны перевала, а потом приступили к северной. Мать с сыном нашли в 1,5 километрах от поселка Новосадового.
- Их передали супругу и участковому, медицинская помощь им не понадобилась, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».
ИСТОЧНИК KP.RU