2019-10-30T15:03:17+03:00
Общество

Региональному фонду защиты обманутых дольщиков выделен 1 млрд рублей

Это позволит в рамках софинансирования привлечь из федерального бюджета дополнительно около 4 млрд рублей
Ева МУР@kp_kuban
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Фонд защиты дольщиков будет решать проблемные вопросы краснодарского строительстваФонд защиты дольщиков будет решать проблемные вопросы краснодарского строительства
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Региональному фонду защиты прав дольщиков в Краснодарском крае выделили 1 млрд рублей для решения вопросов, связанных с эксплуатацией и достройкой проблемных домов. Более того, в рамках софинансирования из федерального бюджета в фонд поступит еще 4 млрд рублей.

- Уже в следующем году приступить к завершению 11 проблемных жилых комплексов, - сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев на текущей сессии ЗСК.

Кроме того, в крае создан по поручению главы региона краевой реестр проблемных объектов, в который включили все возможные долгострои.

Сейчас в профильных структурах решается вопрос о достройке первых 11 объектов, состоящих из 26 литеров, общей площадью более 450 тыс. кв. метров в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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