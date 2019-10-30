Детский сад и новый сквер: социальные объекты в Геленджике возводят одновременно с многоэтажками

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-30T15:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В микрорайоне «Жуковский» открылось новое дошкольное детское учреждение «Маленькая страна».

Уютное здание с функциональными кабинетами, современным оборудованием и прилегающей территорией для прогулок обеспечивает комфортное и безопасное пребывание дошколят. Для ребят здесь будут доступны дополнительные образовательные программы по легоконструированию, пению, хореографии, иностранным языкам, изобразительному искусству и естественным наукам. Также для воспитанников «Маленькой страны» оборудованы спортивные и игровые площадки.

Также для жителей и гостей микрорайона теперь стал доступен сквер «Жуковский» - отличное место для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Стоит отметить, что это не первый социальный объект, который строят и передают городу бизнесмены. Детское население в Геленджике увеличивается так быстро, что расширение мест в образовательных учреждениях сейчас одна из приоритетных задач для руководства курорта. Напомним, в текущем году благодаря инвесторам-застройщикам жилых кварталов открылись детские сады в общей сложности на 180 мест на ул. Крымской и Витебской. Также на ул. Крымской на подходе школа на 320 мест.