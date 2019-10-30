2019-10-30T15:53:44+03:00
Общество

Садоводы и огородники получили право льготного переоформления земельных участков

Депутаты одобрили внесение изменения в Закон Краснодарского края «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае»
Иван Егоров
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Документ представил руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин.

Законопроект разработан в соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и призван устранить законодательные пробелы в правоотношениях между некоммерческими товариществами садоводов и огородников и их членами, а также лицами, не состоящими в товариществах.

По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, принимаемый закон уравнивает в правах всех пользователей земельных участков в рамках садовых и огородных некоммерческих товариществ. Тех, кто является членами СНТ, и тех, кто не состоит в нем, а только является пользователем участка. Теперь и на вторую категорию будет распространено право льготного переоформления земельных участков.

- Работа на земле – это тяжелый труд, который требует много сил и времени. Будет совершенно справедливо, если мы для целой категории наших земляков снизим административный барьер, облегчим их непростую работу, – прокомментировал Юрий Бурлачко.

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