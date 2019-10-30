2019-10-30T16:18:05+03:00
Общество

В Тихорецке суд запретил отключать жителей от тепла

Без отопления находился 41 дом
Ева МУР@kp_kuban
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Тепло вернется в квартирыТепло вернется в квартиры
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Тихорецкая прокуратура подала иск в суд по поводу отключения от тепла добросовестных плательщиков за услугу.

- Суд поддержал требования ведомства к ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», ООО «Тихорецкэнерго» и МУП ТГП ТР «Тихорецктепло», - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Стало известно, что одно из этих ресурсоснабжающих предприятий закрутило задвижку для должников. Но вместе с теми, кто не платит по счетам, оказались и другие.

Таким образом, без отопления остался 41 дом в Тихорецке.

Суд в Тихорецке наложил запрет на подобные ограничения в период отопительного сезона и потребовал незамедлительно снять все пломбы.

Предприятие может подать жалобу в краевой суд. Однако это не должно стать препятствием по возврату тепла в квартиры горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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