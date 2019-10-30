На Кубани построят новый завод

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-30T16:57:36+03:00

Он будет выпускать сладкую газированную воду

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В Белореченском районе запустят предприятие по выпуску сладкой газированной воды. Инвестиционное соглашение об этом подписали в 2017 году на Российском форуме в Сочи. Инвестиции в проект составят 130 млн рублей.

- Уже завершено возведение производственных помещений. Завезено оборудование, идет его установка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Мощности нового предприятия рассчитаны на производство свыше 500 тыс. декалитров сладкой газированной воды в год. На заводе смогут найти работу более 20 местных жителей.

Стоит добавить, что данная продукция входит в число экспортных на Кубани. С начала 2019 года объем их поставок составил почти 400 тыс. долларов.

Напомним, кубанский бюджет получит в 2019 году более 300 млрд рублей доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU