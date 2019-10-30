На Кубани построят новый завод
В Белореченском районе запустят предприятие по выпуску сладкой газированной воды. Инвестиционное соглашение об этом подписали в 2017 году на Российском форуме в Сочи. Инвестиции в проект составят 130 млн рублей.
- Уже завершено возведение производственных помещений. Завезено оборудование, идет его установка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Мощности нового предприятия рассчитаны на производство свыше 500 тыс. декалитров сладкой газированной воды в год. На заводе смогут найти работу более 20 местных жителей.
Стоит добавить, что данная продукция входит в число экспортных на Кубани. С начала 2019 года объем их поставок составил почти 400 тыс. долларов.
Напомним, кубанский бюджет получит в 2019 году более 300 млрд рублей доходов.
ИСТОЧНИК KP.RU