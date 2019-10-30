На Кубани не допустят резкого скачка цен на газ

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-30T18:06:49+03:00

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Парламентарии Законодательного собрания Краснодарского края приняли законопроект, который позволит сдерживать рост цен на сжиженный газ в регионе. Так как оптовые цены на голубое топливо не пересматривались в течении трех лет, стоимость газа в баллонах ниже, чем нерегулируемые оптовые цены. Если их учтут в оптовой стоимости ресурса, то специалисты ожидают сильного скачка цены – до 60%.

- Принятый депутатами ЗСК документ предполагает выделение из краевого бюджета 120 млн рублей, на компенсацию скачка, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края.

В данный момент Кубань является лидером среди российских регионов по темпам газификации. Однако тех, кто пользуется голубым топливом из баллонов все еще не мало. В основном, это – жители горных, труднодоступных, а также небольших населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU