2019-10-30T18:23:23+03:00
Общество

В Сочи открылся туристско-спортивный форум

Участники прибыли на мероприятия более чем из 50 регионов страны
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Сочи стартовал экономический форум «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции». В не м принимают участие представители данных отраслей из более чем 50 регионов России.

- В данный момент на территории Кубани образовались несколько точек роста, вокруг которых формируются стратегические направления развития. В основном, это – Краснодар, Сочи Абрау-Дюрсо, предгорные районы региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Форум будет работать 3 дня. За это время его участники смогут посетить множество дискуссионных сессий и семинаров по актуальным для отрасли темам. Также их ждут выступления 80 спикеров.

Участники мероприятия уже обсудили, взаимодействие бизнеса и власти в сфере туризма и спорта. Также поднимут вопросы поддержки предпринимателей и реализацию целевых федеральных и региональных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани на водоснабжение потратят 10 млрд рублей
На Кубани не допустят резкого скачка цен на газ
На Кубани построят новый завод
На Кубани назначен новый руководитель управления региональной безопасности
В Краснодаре обсудили пути снижения производственного травматизма
Кубанский бюджет получит в 2019 году более 300 млрд рублей доходов
В Тихорецке суд запретил отключать жителей от тепла
Садоводы и огородники получили право льготного переоформления земельных участков
Детский сад и новый сквер: социальные объекты в Геленджике возводят одновременно с многоэтажками
Региональному фонду защиты обманутых дольщиков выделен 1 млрд рублей
ВТБ и Сбербанк выдадут кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства крупнейшего в России технологичного бизнес-парка класса «А»
На Кубани в лесу потерялись женщина и ребенок
Винодельни Кубани победили в конкурсе «Лучшее вино России–2019»
ВТБ: Велобайк продлил работу московского велопроката до 17 ноября