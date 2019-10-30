В Сочи открылся туристско-спортивный форум

СЕГОДНЯ 18:23 2019-10-30T18:23:23+03:00

Участники прибыли на мероприятия более чем из 50 регионов страны

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В Сочи стартовал экономический форум «Точка роста. Туризм. Спорт. Инвестиции». В не м принимают участие представители данных отраслей из более чем 50 регионов России.

- В данный момент на территории Кубани образовались несколько точек роста, вокруг которых формируются стратегические направления развития. В основном, это – Краснодар, Сочи Абрау-Дюрсо, предгорные районы региона, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Форум будет работать 3 дня. За это время его участники смогут посетить множество дискуссионных сессий и семинаров по актуальным для отрасли темам. Также их ждут выступления 80 спикеров.

Участники мероприятия уже обсудили, взаимодействие бизнеса и власти в сфере туризма и спорта. Также поднимут вопросы поддержки предпринимателей и реализацию целевых федеральных и региональных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU