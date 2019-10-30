2019-10-30T19:47:09+03:00
Недвижимость

На Кубани на водоснабжение потратят 10 млрд рублей

Средства направят на прокладку Ейского, Троицкого и Таманского водоводов
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В ближайшие три года в Краснодарском крае на строительство новой инфраструктуры Ейского, Троицкого и Таманского групповых водоводов направят 10 млрд рублей. Данные работы помогут решить проблему с водоснабжением, которая наблюдается на этих территориях.

- В частности, в 2019 году дважды произошли серьезные аварии на Троицком водоводе. Из-з-а этого без коммунального ресурса оставались жители Новороссийска, Крымска, Геленджика и других населенных пунктов. Причиной аварии стала изношенность системы, - рассказали «КП» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В данный момент работы по модернизации Троицкого водовода уже стартовали. По двум другим идет подготовка к их началу. Прокладка новых коммуникаций поможет избежать проблем с водоснабжением в Геленджике, Новороссийске, Крымском, Темрюкском, Староминском, Кущевском, Ейском и Щербиновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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