«Локомотив-Кубань» в драматичной концовке уступил турецкому «Тофашу»

30 Окт. 21:52 2019-10-30T21:52:30+03:00

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В очередном матче Еврокубка баскетболисты «Локомотива-Кубани» принимали турецкий «Тофаш». До начала встречи соперники располагались на второй и третьей строчке в группе B, имея в багаже по две победы и два поражения. Поэтому принципиальность битвы в Краснодаре сомнений ни у кого не вызывала.

В первой половине матча команды удивили большим количеством потерь – 23 на двоих. К перерыву преимущество в счете было за «Локо» - 32:28.

В третьей четверти краснодарцы включили форсаж, сделали отрыв двузначным усилиями О`Брайанта и Сэма Деккера – 44:34, вынудив скамейку гостей взять тайм-аут. Однако подобраться ближе «Тофаш» до конца четверти не смог, перед финальным отрезком на табло горели комфортные для хозяев – 57:46, несмотря на трехочковый Сэмми Мехия с сиреной.

В последней десятиминутке «Тофаш» прибавил в агрессии, сумел заставить игроков «Локо» менее чем за две минуты набрать четыре командных фола и сократить отставание до семи очков – пришло время тайм-аута от Луки Банки. Краснодарцы долго не могли забить, чем воспользовались гости и вернулись в игру – 57:55 после двух точных штрафных от Ясара.

Первые очки в четверти для «Локо» набрал Апич, но «Тофашу» к середине четверти удалось выйти вперед.

Уилл Каммингс взорвал притихший «Баскет-Холл» отменным проходом и перехватом в ответной атаке соперника, а О`Брайант вывел «Локо» вперед точным трехочковым – 68:67. Все свелось к драматичной концовке, в которой нашлось место травме Дурмаза и двум смазанным штрафным от Кулагина и трехочковому с сиреной от Тарека Филиппа. 69:72 – «Локо» терпит обиднейшее поражение в домашнем матче.

ИСТОЧНИК KP.RU