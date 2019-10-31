2019-10-31T07:22:38+03:00
Происшествия

В Кущевском районе закрыли незаконные молельные комнаты

Это выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Кущевском районе закрыли незаконные молельные комнатыВ Кущевском районе закрыли незаконные молельные комнатыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Помещения придорожного комплекса «Транспарк» в станице Кущевской незаконно использовались в качестве мусульманских молельных комнат. Здесь проводили пятикратный «намаз». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Руководство организации, которой принадлежит придорожный комплекс, обязано было уведомить Управление Минюста России по краю об этом виде деятельности для регистрации религиозной организации. Однако это не сделали. Проверка показала, что в помещениях регулярно проводятся незаконные богослужения.

Прокуратурой управляющему многофункциональными зонами придорожного сервиса было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Напомним, прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судно. Оно село на мель еще в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто
В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей
В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП
Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария
В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный»
В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати
В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто
В Краснодаре нуждающимся раздадут продукты
Безымянной вершине на границе Мостовского района и Сочи дали имя Валерия Барковского
Гендиректора фирмы и его сообщников обвиняют в хищении 95 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Два жителя Абинского района незаконно завладели участками администрации
В Краснодарском крае пройдет IV Международный открытый турнир по самбо
На Кубани до 1 июля 2020 года не будут расти тарифы ЖКХ
В Сочи на 6 лет осудили водителя иномарки, который оставил место ДТП
В Белоглинском районе изъяли более 350 литров пива
В Сочи завершился Кубок России по бобслею
В Краснодаре в течение четырех лет отремонтируют цирк
При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций
В Сочи фирма задолжала 39 миллионов рублей по налогам
На Кубани в 2020 году на капремонт школ направят более 350 миллионов рублей
В Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопаты
В Краснодаре в хуторе Ленина запустили новую котельную
В Краснодаре произошло ДТП с тремя авто
В Северском районе мужчина похитил у знакомого топливо
В 2020 году в Новороссийске начнут строить дорогу «Южный обход»
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали три человека