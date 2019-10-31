В Кущевском районе закрыли незаконные молельные комнаты

СЕГОДНЯ 07:22 2019-10-31T07:22:38+03:00

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Помещения придорожного комплекса «Транспарк» в станице Кущевской незаконно использовались в качестве мусульманских молельных комнат. Здесь проводили пятикратный «намаз». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Руководство организации, которой принадлежит придорожный комплекс, обязано было уведомить Управление Минюста России по краю об этом виде деятельности для регистрации религиозной организации. Однако это не сделали. Проверка показала, что в помещениях регулярно проводятся незаконные богослужения.

Прокуратурой управляющему многофункциональными зонами придорожного сервиса было вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Напомним, прокуратура потребовала убрать из акватории порта Геленджик поврежденное судно. Оно село на мель еще в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU