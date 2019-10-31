СЕГОДНЯ 08:04 2019-10-31T08:04:35+03:00

В Краснодарском крае в аварии на встречке погибли два водителя Фото: Архив "КП"

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября в 21:40 на дороге Крымск-Джигинка.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где влетел в машину ВАЗ-2110. От удара «девятку» отбросило на грузовик Scania, а потом на большегруз DAF,

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя легковых автомобилей погибли на месте. Троих пассажиров «десятки» госпитализировали. Сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с грузовиком. 30-летний мужчина за рулем грузовика марки «Мерседес Актрос» превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойота Хино» и «Лада Ларгус». В результате аварии пострадали 3 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU