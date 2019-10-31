В Сочи в ДТП с автобусом пострадали три человека

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-31T08:38:10+03:00

Их доставили для обследования в больницу [видео]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 октября на улице Мира в Сочи.

По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту № 50. Водитель легковушки закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку. Здесь он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом №50.

В результате ДТП пострадали три человека находившиеся в легковушке, все они были госпитализированы в больницу. Обстоятельства уточняются.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября в 21:40 на дороге Крымск-Джигинка. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где влетел в машину ВАЗ-2110. От удара «девятку» отбросило на грузовик Scania, а потом на большегруз DAF. Оба водителя легковых автомобилей погибли на месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/741128" frameborder="0"></iframe> ДТП с автобусом в Сочи.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU