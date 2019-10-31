В Сочи в ДТП с автобусом пострадали три человека
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 октября на улице Мира в Сочи.
По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту № 50. Водитель легковушки закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку. Здесь он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом №50.
В результате ДТП пострадали три человека находившиеся в легковушке, все они были госпитализированы в больницу. Обстоятельства уточняются.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября в 21:40 на дороге Крымск-Джигинка. Водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу, где влетел в машину ВАЗ-2110. От удара «девятку» отбросило на грузовик Scania, а потом на большегруз DAF. Оба водителя легковых автомобилей погибли на месте.
ДТП с автобусом в Сочи.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU