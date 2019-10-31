В Северском районе мужчина похитил у знакомого топливо

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-31T09:19:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор одной из автомобильных компаний Северского района обратился к своему 35-летнему знакомому. Он попросил его перевезти топливо.

- Злоумышленник согласил, но при этом нашел покупателя и договорился о продаже указанного груза. Мужчина перевел на банковский счет обвиняемого 340 тысяч рублей, погрузил нефтепродукты в свой транспорт и перевез их на территорию принадлежащей ему базы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сумма ущерба составила свыше 380 тысяч рублей. Потерпевший пытался вернуть похищенное топливо или деньги, но у него ничего не вышло. Тогда директор предприятия обратился за помощью в полицию.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU