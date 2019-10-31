2019-10-31T09:45:20+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошло ДТП с тремя авто

Водитель BMW не справился с управлением [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В Краснодаре вечером 30 октября около 20:00 на пересечении улиц Алма-Атинской и Тульской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Очевидцы выложили в соцсети фото и видео этой жесткой аварии. Как стало известно, в ДТП участвовали три автомобиля. Водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением, после чего сначала влетел в бордюр, а потом врезался в ВАЗ-2114. Далее иномарку отбросило на автомобиль «Субару».

В результате ДТП пострадали 3 человека. Это водитель «четырнадцатой» и его пассажир, а также водитель «Субару».

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 октября на улице Мира в Сочи. Столкнулись ВАЗ-2114 и пассажирский автобус ЛИАЗ, следовавший по маршруту № 50. Водитель легковушки закруглении дороги не справился с управлением и выехал на встречку. Здесь он лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом №50.

ДТП в Краснодаре.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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