2019-10-31T10:08:12+03:00
Происшествия

В Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопаты

Мужчина сам вызвал сотрудников полиции
Александра ПОДУШКО
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В Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопатыВ Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопатыФото: Архив "КП"
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В Апшеронском районе в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 45-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

44-летний мужчина работал ночным сторожем на предприятии первичной переработки леса, которое находится на улице Партизанской в Апшеронске.

Ночью 25 октября к нему заглянул его знакомый. Они начали выпивать горячительные напитки. Между ними произошел конфликт. Со слов обвиняемого, его знакомый схватил вилку и поцарапал его, а он в ответ начал его бить по голове черенком лопаты.

После мужчины продолжили выпивать. Утром этого же дня обвиняемый обнаружил тело друга и вызвал полицию.

- Сейчас мужчина находится под стражей. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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