На Кубани в 2020 году на капремонт школ направят более 350 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-31T10:16:05+03:00

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В 2020 году 90 школ получат более 353 миллионов рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт зданий, замену кровли и окон, благоустройство прилегающих территорий. Их выделят в рамках госпрограммы «Развитие образования».

- Также предусмотрено создание дополнительных 569 мест в учебных организациях. На эти цели будет выделено 17,2 миллионов рублей из краевого бюджета, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 2019 году по поручению губернатора 500 миллионов рублей предоставили на актуальные заявки от муниципалитетов на ремонт школ и детских садов.

Напомним, в Краснодаре в хуторе Ленина запустили новую котельную. Она будет обслуживать почти 10 тысяч местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU