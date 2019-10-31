СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-31T10:31:17+03:00

В Сочи фирма задолжала 39 миллионов рублей по налогам Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Сочи организация задолжала по налогам более 36 миллионов рублей. В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника применен весь комплекс мер принудительного исполнения.

- Так как фирма не оплатила задолженность в предусмотренный законом срок, сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании исполнительского сбора. Он составил более двух с половиной миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Пристав направил запросы в кредитные организации. На одном из счетов организации оказались необходимые средства. В общей сложности 39 миллионов 230 тысяч рублей были списаны со счета неплательщика.

Все деньги, включая исполнительский сбор, пойдут на пополнение государственного бюджета РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU