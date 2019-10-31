2019-10-31T11:25:05+03:00
Экономика

При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций

Этот факт подтверждает рэнкинг ИА Cbonds по итогам девяти месяцев текущего года
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Альфа-БанкАльфа-Банк
Изменить размер текста:

Альфа-Банк расположился на лидирующей позиции как организатор выпусков российских облигаций. Этот факт подтверждает рэнкинг ИА Cbonds по итогам девяти месяцев текущего года.

Банк организовал двадцать одну сделку для семнадцати эмитентов, в числе которых самые крупные отечественные компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». В общем объем инвестиций, которые были привлечены при участии Альфа-Банка, составил примерно шестьдесят с половиной миллиардов рублей, что обеспечило ему место в десятке самых крупных организаторов РФ.

По словам директора долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, репутация Альфа-Банка на долговом рынке основана на доверии и эмитентов и инвесторов. Эта оценка очень важна для банка и он намерен достичь наилучших условий в каждой сделке.

Вместе с тем, Мэтлок подчеркнул, что действующее положение облигационного рынка является благоприятным: поступательное сокращение купонов, продление сроков размещений, повышение количества и объемов выпусков, а также числа инвесторов и новых рыночных лимитов. До конца года ожидается дальнейшее уменьшение ставок. При этом, в Альфа-Банке уже более пятнадцати сделок, без учета реализованных в четвертом квартале текущего года.

Отмечается, что в целом рэнкинге Cbonds участвовали сорок инвестбанков и выпуски облигаций, общий объем которых составил примерно полтора триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тихорецком районе мужчина обокрал работодателя и угнал его авто
В Краснодаре на строительство двух школ и детского сада направили более 900 миллионов рублей
В Белореченском районе водитель без прав устроил ДТП
Полиция начала проверку по факту избиения 10-летнего школьника работником планетария
В станице Старокорсунской Краснодара открыли первую очередь сквера «Прохладный»
В «Сочи Парке» герои сказок соберутся на Монстр Пати
В Сочи спасатели достали мужчину из искореженного авто
В Краснодаре нуждающимся раздадут продукты
Безымянной вершине на границе Мостовского района и Сочи дали имя Валерия Барковского
Гендиректора фирмы и его сообщников обвиняют в хищении 95 миллионов рублей из бюджета Краснодарского края
ВТБ Лизинг нарастил объемы продаж спецтехники более чем на 70%
Два жителя Абинского района незаконно завладели участками администрации
В Краснодарском крае пройдет IV Международный открытый турнир по самбо
На Кубани до 1 июля 2020 года не будут расти тарифы ЖКХ
В Сочи на 6 лет осудили водителя иномарки, который оставил место ДТП
В Белоглинском районе изъяли более 350 литров пива
В Сочи завершился Кубок России по бобслею
В Краснодаре в течение четырех лет отремонтируют цирк
В Сочи фирма задолжала 39 миллионов рублей по налогам
На Кубани в 2020 году на капремонт школ направят более 350 миллионов рублей
В Апшеронском районе сторож забил знакомого до смерти черенком лопаты
В Краснодаре в хуторе Ленина запустили новую котельную
В Краснодаре произошло ДТП с тремя авто
В Северском районе мужчина похитил у знакомого топливо
В 2020 году в Новороссийске начнут строить дорогу «Южный обход»
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали три человека