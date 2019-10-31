При участии Альфа-Банка на долговом рынке привлечено более 60 млрд инвестиций

СЕГОДНЯ 10:35 2019-10-31T11:25:05+03:00

Этот факт подтверждает рэнкинг ИА Cbonds по итогам девяти месяцев текущего года

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Альфа-Банк расположился на лидирующей позиции как организатор выпусков российских облигаций. Этот факт подтверждает рэнкинг ИА Cbonds по итогам девяти месяцев текущего года.

Банк организовал двадцать одну сделку для семнадцати эмитентов, в числе которых самые крупные отечественные компании: ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента», «Группа ЛСР», «ИКС 5 ФИНАНС», ООО «РЕСО-Лизинг», ООО «Балтийский лизинг», ПАО «Детский мир». В общем объем инвестиций, которые были привлечены при участии Альфа-Банка, составил примерно шестьдесят с половиной миллиардов рублей, что обеспечило ему место в десятке самых крупных организаторов РФ.

По словам директора долгового капитала Альфа-Банка Дэвида Мэтлока, репутация Альфа-Банка на долговом рынке основана на доверии и эмитентов и инвесторов. Эта оценка очень важна для банка и он намерен достичь наилучших условий в каждой сделке.

Вместе с тем, Мэтлок подчеркнул, что действующее положение облигационного рынка является благоприятным: поступательное сокращение купонов, продление сроков размещений, повышение количества и объемов выпусков, а также числа инвесторов и новых рыночных лимитов. До конца года ожидается дальнейшее уменьшение ставок. При этом, в Альфа-Банке уже более пятнадцати сделок, без учета реализованных в четвертом квартале текущего года.

Отмечается, что в целом рэнкинге Cbonds участвовали сорок инвестбанков и выпуски облигаций, общий объем которых составил примерно полтора триллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU