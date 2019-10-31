В Краснодаре в течение четырех лет отремонтируют цирк

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-31T10:41:55+03:00

На эти цели из краевого бюджета выделено почти два миллиарда рублей

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Краснодарский цирк отремонтируют. Об этом заявил Вениамин Кондратьев вчера на 27 сессии ЗСК.

- В течение четырех лет планируется усилить грунт основания здания, заменить кровлю, отремонтировать стены и полы помещений, провести гидроизоляционные работы. Благодаря этому все технологические возможности цирка будут соответствовать современным нормам и требованиям, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В цирке установят современное оборудование, расширят функциональное назначение зрительного зала, будет предусмотрена возможность трансформации помещений для животных. Появится летнее фойе и гостевая парковка.

Цирк не ремонтировался более 45 лет. Здание перевели из федеральной собственности в краевую. Почти 2 миллиарда рублей из бюджета пойдет на реконструкцию Краснодарского государственного цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU