В Сочи завершился Кубок России по бобслею

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-31T11:05:07+03:00

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В горах Сочи на санно-бобслейной трассе «Санки» завершился Кубок России по бобслею.

Участие в турнире принимали, спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Они стали первыми в мужских четвёрках и женских двойках. Отличились пилоты Максим Андрианов и Анастасия Макарова, а также разгоняющие Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Роман Кошелев и Ольга Шишиморова.

- Также на счету кубанских бобслеистов «серебро» в женском монобобе, женских и мужских двойках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Напомним, В израильском Холоне прошло первенство Европы по спортивной акробатике. В составе российской сборной на этом турнире выступали пять представителей Кубани. Наиболее успешно выступили Чипизубов и Бублик. В смешанных парах они завоевали «золото». Казакова, Волощенко и Коростышевская в тройках стали серебряными призерами.

ИСТОЧНИК KP.RU