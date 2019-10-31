СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-31T11:12:45+03:00

В Белоглинском районе изъяли более 350 литров пива Фото: Архив "КП"

Его продавали без сопроводительных документов

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В Белоглинском районе сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия в сфере потребительского рынка.

- Правоохранители выявили торговую точку, где 37-летний местный житель продавал пиво без сопроводительных документов. У него изъяли более 350 литров алкогольной продукции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении предпринимателя составили административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАп (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции). Также мужчине грозит штраф.

Напомним, более 300 литров пива изъяли из незаконного оборота в Геленджике. Две местные жительницы продавали алкоголь без сопроводительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU