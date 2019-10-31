В Сочи на 6 лет осудили водителя иномарки, который оставил место ДТП
В Сочи 47-летний житель Апшеронского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
- 12 июля водитель автомобиля «Mercedes-Benz-S320» ехал по дороге «Обход Сочи 17 км». Здесь он наехал на пешехода. Женщину доставили в городскую больницу, где она скончалась от полученных травм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Водителя, который скрылся с места ДТП, в тот же день задержали на стационарном посту ДПС «Магри».
Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто сроком на 2 года.
ИСТОЧНИК KP.RU