СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-31T11:21:33+03:00

В Сочи на 6 лет осудили водителя иномарки, который оставил место ДТП Фото: Архив "КП"

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

В Сочи 47-летний житель Апшеронского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

- 12 июля водитель автомобиля «Mercedes-Benz-S320» ехал по дороге «Обход Сочи 17 км». Здесь он наехал на пешехода. Женщину доставили в городскую больницу, где она скончалась от полученных травм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Водителя, который скрылся с места ДТП, в тот же день задержали на стационарном посту ДПС «Магри».

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU