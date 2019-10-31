На Кубани до 1 июля 2020 года не будут расти тарифы ЖКХ
Распоряжение об изменении тарифов опубликовали на официальном сайте правительства страны. Документ устанавливает предельные величины изменения средней платы за услуги ЖКХ по всем регионам. В Краснодарском крае до 1 июля тарифы расти не будут.
Как отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, компенсацию межтарифной разницы из бюджета региона планируется направить около 1 миллиарда рублей. Это сделают для того, чтобы жители не ощутили резкого роста платежей.
- В 2019 году на 3,6 процента уменьшили тарифы на тепловую энергию в Геленджике, на 1,4 процент – в Кропоткине. В Шепсинском сельском поселении на 9,8 процентов была снижена цена на питьевую воду. В Краснодаре и Новороссийске тарифы основных теплоснабжающих организаций не были увеличены, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Напомним, парламентарии ЗСК приняли законопроект, который позволит сдерживать рост цен на сжиженный газ в регионе. Так как оптовые цены на голубое топливо не пересматривались в течении трех лет, стоимость газа в баллонах ниже, чем нерегулируемые оптовые цены. Если их учтут в оптовой стоимости ресурса, то специалисты ожидают сильного скачка цены – до 60%. Принятый депутатами ЗСК документ предполагает выделение из краевого бюджета 120 млн рублей, на компенсацию скачка.
ИСТОЧНИК KP.RU