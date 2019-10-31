2019-10-31T11:32:22+03:00
Общество

На Кубани до 1 июля 2020 года не будут расти тарифы ЖКХ

На компенсацию межтарифной разницы направят порядка 1 миллиарда рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Распоряжение об изменении тарифов опубликовали на официальном сайте правительства страны. Документ устанавливает предельные величины изменения средней платы за услуги ЖКХ по всем регионам. В Краснодарском крае до 1 июля тарифы расти не будут.

Как отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, компенсацию межтарифной разницы из бюджета региона планируется направить около 1 миллиарда рублей. Это сделают для того, чтобы жители не ощутили резкого роста платежей.

- В 2019 году на 3,6 процента уменьшили тарифы на тепловую энергию в Геленджике, на 1,4 процент – в Кропоткине. В Шепсинском сельском поселении на 9,8 процентов была снижена цена на питьевую воду. В Краснодаре и Новороссийске тарифы основных теплоснабжающих организаций не были увеличены, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, парламентарии ЗСК приняли законопроект, который позволит сдерживать рост цен на сжиженный газ в регионе. Так как оптовые цены на голубое топливо не пересматривались в течении трех лет, стоимость газа в баллонах ниже, чем нерегулируемые оптовые цены. Если их учтут в оптовой стоимости ресурса, то специалисты ожидают сильного скачка цены – до 60%. Принятый депутатами ЗСК документ предполагает выделение из краевого бюджета 120 млн рублей, на компенсацию скачка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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